Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GSFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Nhân viên mua hàng

• Thực hiện theo quy trình mua hàng, tiếp nhận và kiểm tra đề xuất mua hàng, tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp. • Triển khai ký hợp đồng nguyên tắc, rà soát danh mục nhà cung cấp cần ký HĐNT.

• Đàm phán sơ bộ các điều khoản, giá với Nhà cung cấp.

• Thương thảo, ký kết hợp đồng nguyên tắc.

• Tạo báo giá trên phần mềm và kiểm soát giá dự toán.

• Thực hiện các báo cáo liên quan và các công việc phát sinh khác nếu có.

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 01 năm trở lên, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

• Sử dụng tiếng anh thành thạo trong công việc.

• Ielts 6.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương, có khả năng sử dụng tiếng anh để tìm kiếm, tra cứu, đọc hiểu.

• Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành: xuất nhập khẩu, thực phẩm...và các ngành khác có liên quan, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thực phẩm các trường ĐH Bách Khoa, ĐH Nông nghiệp, ĐH mở...

• Nhanh nhẹn, nhiệt tình có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GSFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 8.000.000đ-12.000.000đ

• BHYT & BHXH (sau ký HĐLĐ chính thức).

• Thưởng Lễ, Tết và các thưởng khác theo quy định công ty.

• Du lịch công ty, Review lương 1 năm 1 lần,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GSFOOD

