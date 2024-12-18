Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng được giao

Tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh giá và chất lượng để đảm bảo giao dịch tốt nhất.

Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp để thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng, điều khoản thanh toán.

Theo dõi, cập nhật tiến độ giao – nhận hàng.

Phối hợp với các phòng ban giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua và nhập hàng.

Định kỳ hàng tháng đánh giá các nhà cung cấp, báo cáo Quản lý kết quả đánh giá và đề xuất biện pháp thích hợp nhằm cải tiến hoạt động mua hàng.

Theo dõi tình hình bán hàng và tồn kho

Thu thập bộ chứng từ cần thiết cho đơn hàng

Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp trên.