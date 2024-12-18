Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP
- Hà Nội: 90 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu mua hàng được giao
Tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh giá và chất lượng để đảm bảo giao dịch tốt nhất.
Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp để thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng, điều khoản thanh toán.
Theo dõi, cập nhật tiến độ giao – nhận hàng.
Phối hợp với các phòng ban giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua và nhập hàng.
Định kỳ hàng tháng đánh giá các nhà cung cấp, báo cáo Quản lý kết quả đánh giá và đề xuất biện pháp thích hợp nhằm cải tiến hoạt động mua hàng.
Theo dõi tình hình bán hàng và tồn kho
Thu thập bộ chứng từ cần thiết cho đơn hàng
Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục hiệu quả.
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook...);
Có định hướng gắn kết lâu dài.
Yêu cầu ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng Nhật
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được mời tham gia các sự kiện của công ty
Chế độ BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ theo quy định
12 ngày phép năm
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
