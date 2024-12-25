Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15 - Toà nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận đề xuất mua hàng từ các bộ phận.

- Liên tục tìm kiếm nhà cung cấp mới, đảm bảo danh mục nhà cung cấp cho mỗi mặt hàng là 3 nhà cung cấp đã được đánh giá.

- Thực hiện đánh giá, đề xuất nhà cung cấp theo các tiêu chuẩn: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, hình thức thanh toán, tiềm năng phát triển...Lưu trữ hồ sơ đánh giá nhà cung cấp.

- Làm các thủ tục liên quan đến vấn đề test mẫu sản phẩm với các cơ quan chức năng.

- Báo cáo GĐTC Bảng so sánh đánh giá nhà cung cấp xem xét phê duyệt, thường xuyên cập nhật ngân hàng giá và khảo sát giá cả thị trường đối với các mặt hàng biến động giá thường xuyên.

- Trực tiếp đi mua hàng ngoài với các mặt hàng nhà cung cấp không giao hàng tại cơ sở

- Soạn thảo Hợp đồng mua hàng trong nước.

- Lập Đề nghị tạm ứng (Tiền mặt hoặc chuyển khoản)

- Thực hiện thủ tục gọi hàng của nhà cung cấp.

- Theo dõi quá trình giao hàng cho các bộ phận/đơn vị.

- Nhận các chứng từ mua hàng (Hóa đơn, BBBG, Phiếu nhập kho...) chuyển thanh toán công nợ cho Bộ phận Kế toán

- Hàng tháng đánh giá nhà cung cấp, đề xuất các hình thức mua hàng tiết kiệm chi phí.

2. Công việc khác:

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng mua hàng.

- Tự quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản được giao.

- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/huấn luyện theo quy định; thường xuyên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt công việc.

- Báo cáo cho Cấp trên khi phát hiện hành vi vi phạm nội quy lao động, quy trình, quy định hoặc các hành vi khác có thể gây thiệt hại cho Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm mua hàng từ 2 năm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng ngành thẩm mỹ hoặc FMCG

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung/ tiếng Anh.

- Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: LC: 16-20tr+PC+Thưởng

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của pháp luật

- Được hưởng các ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của công ty dành cho cá nhân và người thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

