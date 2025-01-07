Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty CP Xây dựng và nội thất Phú Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty CP Xây dựng và nội thất Phú Minh
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty CP Xây dựng và nội thất Phú Minh

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số C4, Ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tìm kiếm nhà cung cấp, nhà thầu có đầy đủ năng lực, giá cá hợp lý chất lượng, sản phẩm tốt cho các dự án Cải tạo sửa chữa xây lắp - thi công nội thất - quảng cáo – M&E... của các ngân hàng, EVN...
- So sánh báo giá, tư vấn lựa chọn đơn vị cung cấp, nhà thầu thi công
- Thương thảo hợp đồng nguyên tắc, giao khoán, mua sắm...
- Check giá thị trường, cập nhật thường xuyên
- Làm đơn đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, chuẩn bị chứng từ thanh toán
- Mọi công việc chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Ưu tiên nữ
- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học (Có kinh nghiệm mua hàng liên quan đến xây dựng, nội thất là 1 lợi thế)
- Trung thực, làm việc có trách nhiệm.
- Chịu khó, đam mê công việc, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty CP Xây dựng và nội thất Phú Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 08-10tr (hoặc thỏa thuận theo năng lực)
- Được tham gia BHXH ngay khi tiếp nhận chính thức.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, kết hôn, tham quan nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của công ty và Nhà nước.
- Lương tháng 13
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
- Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xây dựng và nội thất Phú Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C4, Ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

