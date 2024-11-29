Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện mua hàng theo đề xuất của các phòngban

Quản lý các Nhà cung ứng theo quy trình củaCông ty

Kiểm soát điều khoảnvề chất lượng nguyên - vật liệu và tiến độ cung ứng của toàn bộ vật liệu đầu vào

Đề xuất phương án xử lý phù hợp theo nhu cầu của Công ty khi có vấn đề phátsinh;

Theo dõi và thực hiện chứng từ thanh lý công nợ;

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng có kinh nghiệm trong ngànhmay mặc là 1 lợi thế

Biết tiếng Trung

Am hiểu về thị trường,nguồn cung ứng vật tư

Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10.000.000 - 12.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)

Làm việc trong môi trường thời trang cao cấp, tiếp xúc với các bộ sưu tập mới nhất và tham gia các sự kiện thời trang quốc tế.

Cơ hội phát triển kỹ năng, học hỏi và cập nhật xu hướng thời trang toàn cầu.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty: BHXH, du lịch, thưởng Lễ Tết.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, năng động. Thường xuyên ghi nhận giá trị hiệu quả làm việc, nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến trong công việc.

