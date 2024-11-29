Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện mua hàng theo đề xuất của các phòngban
Quản lý các Nhà cung ứng theo quy trình củaCông ty
Kiểm soát điều khoảnvề chất lượng nguyên - vật liệu và tiến độ cung ứng của toàn bộ vật liệu đầu vào
Đề xuất phương án xử lý phù hợp theo nhu cầu của Công ty khi có vấn đề phátsinh;
Theo dõi và thực hiện chứng từ thanh lý công nợ;
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng có kinh nghiệm trong ngànhmay mặc là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 10.000.000 - 12.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)
Làm việc trong môi trường thời trang cao cấp, tiếp xúc với các bộ sưu tập mới nhất và tham gia các sự kiện thời trang quốc tế.
Cơ hội phát triển kỹ năng, học hỏi và cập nhật xu hướng thời trang toàn cầu.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty: BHXH, du lịch, thưởng Lễ Tết.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, năng động. Thường xuyên ghi nhận giá trị hiệu quả làm việc, nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
