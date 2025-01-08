Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Vatech Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ecolife, Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

• Giám sát và quản lý tất cả các khía cạnh của hoạt động mua hàng và logistics cho một nhà nhập khẩu và sản xuất thiết bị y tế.

• Tìm kiếm, đàm phán và mua thiết bị và vật tư y tế từ các nhà cung cấp trong nước và quốc tế, tập trung vào Hàn Quốc.

• Điều phối thủ tục nhập khẩu, thông quan và vận chuyển hàng hóa.

• Quản lý mức tồn kho, theo dõi biến động hàng tồn kho và đảm bảo giao hàng đúng hạn.

• Phát triển và thực hiện các chiến lược để tối ưu hóa hiệu quả chuỗi cung ứng và giảm chi phí.

• Chuẩn bị và phân tích báo cáo về hiệu suất mua hàng và logistics.

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng và logistics, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thiết bị y tế.

Ngôn ngữ: Thành thạo Tiếng Anh

Kỹ năng đàm phán: Khả năng đàm phán linh hoạt, thuyết phục để đạt được lợi ích tốt nhất cho công ty.

Kỹ năng phân tích: Khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Quản lý: Khả năng quản lý thời gian, công việc và làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

Hiểu biết sâu rộng về quy trình nhập khẩu, xuất khẩu và các quy định liên quan.

Có kiến thức về các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms).

Am hiểu về thị trường thiết bị y tế, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc.

Tại Công ty Cổ phần Vatech Việt Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 12 - 22 triệu, thỏa thuận theo năng lực

• Thưởng hiệu quả cuối năm.

• Gói thu nhập trung bình từ 13-15 tháng lương/năm

• Mức đóng BHXH cao, khám sức khỏe hàng năm

• Làm việc 5 ngày/tuần: Thứ Hai đến Thứ 6, từ 8h00 đến 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vatech Việt

