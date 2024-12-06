Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Võ Chí Công – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Phụ trách làm giá và báo giá, nhập hàng hóa, phụ kiện golf, thời trang nhãn hàng Handee,...

Hoàn thiện hồ sơ đối soát, thanh quyết toán và đề xuất thanh toán cho các Nhà cung cấp.

Cập nhật, theo dõi, báo cáo tình trạng thanh toán, nhận hàng, nghiên cứu phát triển mẫu.

Chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm Nhà cung cấp có chính sách tốt.

Theo dõi toàn bộ quá trình mua hàng, phối hợp cùng các bộ phận khác trong quá trình giao nhận hàng hóa.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, thương mại hoặc chuyên ngành tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc 1-2 năm về mua hàng trong và ngoài nước;

Có kiến thức am hiểu về hàng hóa và giá cả thị trường.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Có kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.

Có kỹ năng quản lý thời gian và xử lý tình huống phát sinh tốt

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Ngoại hình ưa nhìn, khả năng ăn nói lưu loát, thuyết phục, ưu tiên biết ngoại ngữ tiếng Trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-14 triệu/tháng, theo năng lực và trao đổi khi phỏng vấn.

Được cấp điện thoại và máy tính trong thời gian làm việc. Được tham gia các lớp đào tạo tại công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ BH, lễ tết theo quy định

Đồng nghiệp vô cùng thân thiện và chu đáo, văn hóa làm việc vui vẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.