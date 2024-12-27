Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company
- Hà Nội: nhà máy Yamaha Nội Bài, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
► Nhiệm vụ:
Lập chiến lược: kiểm tra nhà cung cấp, đánh giá nhà cung cấp, xậy dựng chiến lược mua hàng, sơ đồ nhà cung cấp
Lập kế hoạch và xúc tiến hoạt động giảm chi phí: tìm kiếm nguồn hàng, ý tưởng giảm giá thành, hoạt động so sánh với các chi nhánh khác
Thực hiện việc mua hàng theo chiến lược đề ra
Quản lý chất lượng, kế hoạch giao hàng
Quản lý giá (theo tháng, theo Quý; 6 tháng...)
Quản lý hợp đồng nhà cung cấp
Quản lý tiến độ giao hàng: trong nước và nhập khẩu
Giám sát/ kiểm tra việc giao hàng của Nhà cung cấp
Cập nhật kết quả giao hàng
Chuẩn bị bộ hồ sơ thanh toán theo qui định và trình duyệt
Kiểm tra việc xuất Hóa đơn của nhà cung cấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, logistic, Tài chính, Kỹ thuật);
Tiếng Anh tốt, thành thạo tin học văn phòng excel, power point
Tư duy logic, làm việc dưới áp lực cao,
Kĩ năng đàm phán, thuyết phục
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm mua hàng, máy móc, thiết bị tại công ty sản xuất qui mô vừa và lớn;
Tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Địa điểm làm việc: Nhà máy Yamaha Motor Việt Nam – Khu CN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, HN;
Thời gian làm việc: 07:45 – 16:25;
Ngày làm việc: trung bình 22 ngày làm việc / 1 tháng;
Có chế độ làm việc tại nhà linh hoạt tối đa 10 ngày / 1 tháng;
► Chế độ phúc lợi
Lương thương lượng, phù hợp với năng lực bản thânThưởng Tết, thưởng thành tích hàng năm;
Xe đưa đón từ nội thành và các tỉnh thành lân cận tới nhà máy
Tham gia các khóa đào tạo online, offline để phát triển bản thân,
Có chế độ luân chuyển nội bộ phù hợp với nhu cầu mở rộng, phát triển năng lực bản thân
Đóng Bảo hiểm bắt buộc theo quy định của luật BHXH căn cứ trên toàn bộ lương cơ bản
Hưởng quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24/7
Trợ cấp ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật), di chuyển, nhà ở, chuyên cần, ...
Tham gia các hoạt động ngoại khóa như: du lịch hè, ngày hội gia đình, tiệc cuối năm, câu lạc bộ thể thao...
Quà các dịp sinh nhật,trung thu, lễ, tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI