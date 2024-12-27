Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: nhà máy Yamaha Nội Bài, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Nhiệm vụ:

Lập chiến lược: kiểm tra nhà cung cấp, đánh giá nhà cung cấp, xậy dựng chiến lược mua hàng, sơ đồ nhà cung cấp

Lập kế hoạch và xúc tiến hoạt động giảm chi phí: tìm kiếm nguồn hàng, ý tưởng giảm giá thành, hoạt động so sánh với các chi nhánh khác

Thực hiện việc mua hàng theo chiến lược đề ra

Quản lý chất lượng, kế hoạch giao hàng

Quản lý giá (theo tháng, theo Quý; 6 tháng...)

Quản lý hợp đồng nhà cung cấp

Quản lý tiến độ giao hàng: trong nước và nhập khẩu

Giám sát/ kiểm tra việc giao hàng của Nhà cung cấp

Cập nhật kết quả giao hàng

Chuẩn bị bộ hồ sơ thanh toán theo qui định và trình duyệt

Kiểm tra việc xuất Hóa đơn của nhà cung cấp

Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, logistic, Tài chính, Kỹ thuật);

Tiếng Anh tốt, thành thạo tin học văn phòng excel, power point

Tư duy logic, làm việc dưới áp lực cao,

Kĩ năng đàm phán, thuyết phục

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm mua hàng, máy móc, thiết bị tại công ty sản xuất qui mô vừa và lớn;

Điều kiện làm việc

Địa điểm làm việc: Nhà máy Yamaha Motor Việt Nam – Khu CN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, HN;

Thời gian làm việc: 07:45 – 16:25;

Ngày làm việc: trung bình 22 ngày làm việc / 1 tháng;

Có chế độ làm việc tại nhà linh hoạt tối đa 10 ngày / 1 tháng;

Chế độ phúc lợi

Lương thương lượng, phù hợp với năng lực bản thânThưởng Tết, thưởng thành tích hàng năm;

Xe đưa đón từ nội thành và các tỉnh thành lân cận tới nhà máy

Tham gia các khóa đào tạo online, offline để phát triển bản thân,

Có chế độ luân chuyển nội bộ phù hợp với nhu cầu mở rộng, phát triển năng lực bản thân

Đóng Bảo hiểm bắt buộc theo quy định của luật BHXH căn cứ trên toàn bộ lương cơ bản

Hưởng quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24/7

Trợ cấp ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật), di chuyển, nhà ở, chuyên cần, ...

Tham gia các hoạt động ngoại khóa như: du lịch hè, ngày hội gia đình, tiệc cuối năm, câu lạc bộ thể thao...

Quà các dịp sinh nhật,trung thu, lễ, tết,...

