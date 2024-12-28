Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

1. Mua hàng trong nước và ngoài nước, quản lý hợp đồng mua:

1.

- Tìm kiếm NCC, đàm phán (giá, vận chuyển, thanh toán, đóng hàng, thời gian giao hàng, các chi phí phát sinh liên quan ...)

- Theo dõi tiến độ giao hàng và thanh toán của NCC cập nhật kịp thời cho các bộ phận liên quan.

- Phản hồi thông tin và chịu trách nhiệm đàm phán với NCC khi tranh chấp về chất lượng sản phẩm.

2. Theo dõi tồn kho sản phẩm phụ trách để cung cấp thông tin cho quản lý

- Lên kế hoạch mua hàng ngắn hạn theo kế hoạch bán hàng / yêu cầu mua hàng (gồm sản phẩm, số lượng cần mua và chi phí mua hàng).

3. Quản lý thông tin nhà cung cấp hàng hóa mảng phụ trách:

- Cập nhật danh mục NCC chính thức, NCC tham khảo

- Trao đổi với NCC để tìm hiểu về quy trình công nghệ mới nhằm cung cấp thông tin cho bộ phận kỹ thuật để cải tiến chất lượng của sản phẩm.

- Tham gia cung cấp thông tin về công nghệ phục vụ tư vấn kỹ thuật cho khách hàng.

- Tham gia phản hồi thông tin và xử lý khiếu nại.

- Tham gia các cuộc họp và báo cáo định kỳ theo yêu cầu của quản lý

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngoại ngữ, Kinh tế đối ngoại, Xuất nhập khẩu, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực hiện mua hàng trong các doanh nghiệp. Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung

- Có kiến thức về kinh tế đối ngoại, có hiểu biết về thị trường quốc tế. Am hiểu về luật, thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

- Ứng viên có kiến thức về pháp lý ngành thực phẩm và thức ăn chăn nuôi là lợi thế.

- Khả năng chịu được áp lực công việc.

- Yêu nghề, tâm huyết với công việc, ý chí cao.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và vị trí;

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Công ty

Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

