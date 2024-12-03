Tuyển Nhân viên mua hàng TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tổ 12, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận các yêu cầu mua sắm vật tư, máy móc cho công ty

- Tổng hợp các nhu cầu và lập kế hoạch mua sắm định kỳ: hàng tuần, hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu

- Thực hiện tìm kiếm nhà cung cấp đảm bảo được các yêu cầu về kỹ thuật. Thực hiện đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu theo tiêu chí đáp ứng yêu cầu của Công ty.

- Tập hợp chứng từ dự án làm thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán cho nhà thầu, NCC

- Tìm kiếm và lập kế hoạch đánh giá các NCC đáp ứng được tiêu chí đề ra

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật.

- Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương

- Tiếng Anh giao tiếp tốt (ưu tiên có thêm Tiếng Trung giao tiếp)

- Có khả năng phân tích và đánh giá, xử lý các vấn đề

- Biết và sự dụng tốt các công cụ về quản lý giá, NCC, chi phí

Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Được ký hợp đồng lao động và đóng BHBB, thanh toán làm thêm giờ theo Luật lao động.

-Thưởng các ngày lễ,Tết (Tết dương lịch, âm lịch, 30/4 – 1/5, Lễ quốc khánh 2/9), thưởng lương tháng 13.

-Du lịch, tham quan, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe.

-Tặng quà con CBNV nhân dịp 1/6, và tết trung thu hàng năm, học sinh giỏi – tiến tiến.

-Được tặng quà sinh nhật, thăm hỏi động viên khi bản thân hoặc gia đình có người ốm, có việc hiếu,hỷ.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin