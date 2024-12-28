Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ICI INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp phù hợp với tiêu chí chất lượng, giá cả và thời gian giao hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp.

Thực hiện các cuộc đàm phán, thương lượng giá cả và điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.

Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo việc thực hiện hợp đồng đúng tiến độ và chất lượng.

Theo dõi và kiểm soát quá trình giao nhận hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được giao đúng số lượng, chất lượng và thời gian.

Kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình mua hàng diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng.

Cập nhật thông tin thị trường, giá cả và các nhà cung cấp mới.

Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình mua hàng của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ngoại ngữ

Có laptop

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững các nguyên tắc và quy trình mua hàng.

Có kỹ năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ICI INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Mức lương cạnh tranh và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ICI INVEST

