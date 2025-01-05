Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lý Nhân ...và 14 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Phát triển và tìm kiếm vendor mới

Tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng

Quản lý đơn giá

Đối ứng với nghiên cứu phát triển

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học

Có topik 5 trở lên

Nghe nói đọc viết thành thạo tiếng Hàn

Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc

Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...

Được đi du lịch 3 ngày 2 đêm;

Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.

Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.

Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;

Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam

