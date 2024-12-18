Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: TMDV 14, Tòa T3 Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh,, Hoài Đức, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xác định các yêu cầu mua hàng về số lượng, chủng loại, kích thước hay các thông số kỹ thuật cần thiết để lên đơn hàng.
- Tìm kiếm và liên hệ với nhà cung cấp
- Kiểm tra các hoá đơn chứng từ liên quan. Đảm bảo chính xác và đầy đủ để chuyển giao cho kế toán.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình giao hàng đối với các nhà cung cấp.
- Giải quyết và báo cáo các phát sinh nếu có một cách kịp thời, nhanh chóng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tư duy tốt, không yêu cầu kinh nghiệm.
- Thành thạo các phần mềm office work, excel,...
- Sẵn sàng làm thêm giờ nếu công việc yêu cầu (Có lương OT)

Tại CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + ăn trưa + phụ cấp xăng xe + OT...
Được hưởng chế độ theo quy định nhà nước ngày nghỉ, BHXH, BHYT,...
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, TMDV 14 – Tòa T3, Thăng Long Victory, Lô HH1, KĐT Nam An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

