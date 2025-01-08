Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Yamaguchi Tool Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Sacombank, Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng. Tư vấn khách hàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp.

Làm báo giá và soạn thảo hợp đồng và các chứng từ liên quan.

Tiếp nhận, xử lý đơn hàng, triển khai việc đặt hàng theo đúng đơn hàng của khách hàng và theo quy định của công ty. Giám sát đơn hàng chặt chẽ, phối hợp thường xuyên với các bộ phận liên quan đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.

Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận thông tin khiếu nại.

Quản lý và theo dõi công nợ chặt chẽ.

Các công việc văn phòng khác được giao.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn. PHỎNG VẤN ĐẬU CÓ THỂ ĐI LÀM SAU TẾT

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, ... và các ngành khác có liên quan.

Sử dụng tốt các phần mềm MS. Office.

Sử dụng thành thạo tiếng Anh (giao tiếp tốt).

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Yamaguchi Tool Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Yamaguchi Tool Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin