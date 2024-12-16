Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

- Lập kế hoạch và lên ưu tiên cho các hoạt động thu mua.

- Phối hợp với Trưởng bộ phận tìm kiếm các nhà cung cấp (trong và ngoài nước).

- Truyền thông tin và hỗ trợ các văn bản cần thiết cho nhà cung cấp: Soạn thảo, ký kết hợp đồng, giao dịch. - Phối hợp với Trưởng bộ phận đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa

chọn.

- Theo dõi đơn đặt hàng và xác nhận thời gian sản xuất, thời điểm giao hàng và

chi phí.

- Theo dõi, quản lý hành trình, tiến độ của hàng hóa, sản phẩm. Kiểm soát chất

lượng, số lượng của hàng hóa, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng

hóa, liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan.

- Phối hợp với Trưởng bộ phận giải quyết những mâu thuẫn, vấn đề phát sinh có

liên quan đến hàng hóa, sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

- Đánh giá, cập nhật và duy trì các đơn đặt hàng cho đến khi kết thúc.

- Quản lý, lưu trữ các chứng từ có liên quan, các chi phí trong quá trình xuất nhập

khẩu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ độ tuổi từ 23 đến dưới 35 tuổi, tốt nghiệp CĐ/ ĐH trở lên.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm trong ngành Dịch vụ là một lợi thế;

- Biết về Kế toán là một lời thế;

- Trách nhiệm với công việc, làm việc nhiệt tình, tinh thần học hỏi lắng nghe.

Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

'- Chế độ bảo hiểm đầy đủ.

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

