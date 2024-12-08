Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẠNH ĐẠT làm việc tại Hòa Bình thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Gò Mu, Thanh Cao, Lương Sơn, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch mua hàng (tiếp nhận nhu cầu mua hàng từ các bộ phân, phòng ban. Thiết lập kế hoạch thu mua, đưa ra các yêu cầu mua hàng đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, số lượng đảm bảo cho quy trình vận hành và sản xuất của nhà máy).

- Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo ổn định nguồn nguyên vật liệu đầu vào, vật tư sản xuất ván (Ván độn, ván keo, keo nước, keo may,...)

- Đàm phàn ký kết hợp đồng thu mua, bám sát tiến độ đặt hàng. Phối hợp với các bộ phận hoàn thiện hồ sơ, linh hoạt giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng.

- Các công việc khác liên quan

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng, XNK

- Có trách nhiệm cao trong công việc

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẠNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương nhân viên: 8-12tr

- Đóng bảo hiểm, phụ cấp theo quy định

- Thưởng lễ, Tết theo quy định

- Thử việc hưởng 85% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẠNH ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.