Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Flamingo Linh Trường, Hoằng Trường, Hoằng Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị, phụ tùng, công cụ dụng cụ, thực phẩm, đơn hàng, nguyên nhiên vật liệu ... phục vụ cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ của trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt.

Tìm kiếm nhà cung cấp/nhà sản xuất để so sánh các điều kiện về nguồn cung cấp vật tư, dịch vụ hậu mãi và giá cả.

Lập hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp và hồ sơ tạm ứng, hoàn ứng nội bộ để thực hiện đơn hàng.

Theo dõi tiến độ cung cấp, vận chuyển, bốc xếp tập kết, bàn giao hàng hóa, vật tư nhập kho và bộ phận đề xuất.

Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí.

Phối hợp công việc với các Bộ phận khác.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc chuyên ngành có liên quan

Kinh nghiệm công tác: Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các khách sạn

Chứng chỉ (nếu có): Không yêu cầu

Hiểu biết về Công tác thu mua lĩnh vực Nhà hàng/Khách sạn

Sử dụng MS Office: Thành thạo

Sử dụng phần mềm Kế toán

Kỹ năng Đàm phán, thuyết phục: Tốt

Kỹ năng Báo cáo, tổng hợp: Tốt

Kỹ năng Giao tiếp: Tốt

Cẩn thận

Vui vẻ, hòa đồng

Chịu được áp lực cao trong công việc

Trách nhiệm, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, dẫn đầu xu thế

- Thu nhập “khủng", thưởng hấp dẫn

- Chương trình đào tạo nội bộ hàng tuần, tháng, quý

- Văn phòng làm việc sang - xịn - đầy đủ tiện nghi

- Cơ hội thăng tiến

- Được chăm sóc toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần: Khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party,...

