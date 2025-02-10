Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Flamingo Linh Trường, Hoằng Trường, Hoằng Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị, phụ tùng, công cụ dụng cụ, thực phẩm, đơn hàng, nguyên nhiên vật liệu ... phục vụ cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ của trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt.
Tìm kiếm nhà cung cấp/nhà sản xuất để so sánh các điều kiện về nguồn cung cấp vật tư, dịch vụ hậu mãi và giá cả.
Lập hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp và hồ sơ tạm ứng, hoàn ứng nội bộ để thực hiện đơn hàng.
Theo dõi tiến độ cung cấp, vận chuyển, bốc xếp tập kết, bàn giao hàng hóa, vật tư nhập kho và bộ phận đề xuất.
Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí.
Phối hợp công việc với các Bộ phận khác.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc chuyên ngành có liên quan
Kinh nghiệm công tác: Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các khách sạn
Chứng chỉ (nếu có): Không yêu cầu
Hiểu biết về Công tác thu mua lĩnh vực Nhà hàng/Khách sạn
Sử dụng MS Office: Thành thạo
Sử dụng phần mềm Kế toán
Kỹ năng Đàm phán, thuyết phục: Tốt
Kỹ năng Báo cáo, tổng hợp: Tốt
Kỹ năng Giao tiếp: Tốt
Cẩn thận
Vui vẻ, hòa đồng
Chịu được áp lực cao trong công việc
Trách nhiệm, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, dẫn đầu xu thế
- Thu nhập “khủng", thưởng hấp dẫn
- Chương trình đào tạo nội bộ hàng tuần, tháng, quý
- Văn phòng làm việc sang - xịn - đầy đủ tiện nghi
- Cơ hội thăng tiến
- Được chăm sóc toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần: Khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng FLAMINGO Hải Tiến Hoằng Trường- Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

