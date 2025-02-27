Tuyển Nhân viên mua hàng Vitech Vietnam Co., Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Tìm hiểu, nắm bắt về tính năng kỹ thuật của sản phẩm (vật tư, linh kiện, máy móc).

- Thực hiện tất cả các hoạt động mua sắm cho các sản phẩm được chỉ định để hàng hoá, vật tư, máy móc mua đạt tiêu chuẩn về giá, chất lượng, kịp thời.

- Đàm phán trực tiếp với nhà cung cấp và để mua để có được chất lượng, giá cả và điều kiện tối ưu (giá trị tốt nhất về tiền bạc và thời gian).

- Phân tích và đánh giá xu hướng giá bên ngoài để xác định cơ hội để giảm chi phí mua bán tổng thể.

- Tìm kiếm các nhà sản xuất/ nhà cung cấp máy móc, vật liệu tiềm năng, nhà cung cấp trong và ngoài nước. Đặc biệt, các nhà sản xuất và nhà cung cấp trong lĩnh vực linh kiện, Phụ tùng cho máy móc, vật liệu chính, vật liệu phụ cho dây chuyền đúc nhôm / đồng / thép không gỉ. Thép / Đồng / Nhôm và các vật liệu kim loại khác, ....

- Đánh giá các nhà sản xuất và nhà cung cấp tiềm năng; Trình cấp quản lý phê duyệt để đưa ra quyết định về giá, chất lượng, giao hàng, dịch vụ hậu mãi của nhà sản xuất, nhà cung cấp; tiếp nhận và đánh giá các chào giá từ nhà cung cấp để có được sự tối ưu về chất lượng, giá cả và các điều kiện khác (giá trị tốt nhất về chi phí và thời gian).

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với nội bộ và bên ngoài;

- Giữ mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nhà cung cấp để có được sự hợp tác tốt nhất trong việc cung cấp nguyên liệu cũng như giải quyết bất kỳ vấn đề nào, yêu cầu bồi thường nếu có.

- Hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu