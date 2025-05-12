Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CP INNOTEK làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CP INNOTEK
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô II
- 4.1, KCN Quế Võ II, Ngọc Xá, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện đặt hàng theo các yêu cầu đã được phê duyệt.
Theo dõi tiến độ đặt hàng và hoàn thiện thủ tục thanh toán.
Lựa chọn, đánh giá NCC phù hợp.
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan
Trình độ: Cao đẳng trở lên các ngành liên quan
Kỹ năng phần mềm: Sử dụng tốt các công cụ office
Ưu tiên sử dụng được tiếng Anh
Tại CÔNG TY CP INNOTEK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn
Được làm việc tại môi trường năng động, sáng tạo và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.
Thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm.
Có xe đưa đón Tuyến Hà Nội – Bắc Ninh (Khu vực Gia Lâm, Long Biên, Yên Viên, Từ Sơn, Quế Võ) và tuyến Vĩnh Phúc – Bắc Ninh ( Đông Anh, Mê Linh....)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP INNOTEK
