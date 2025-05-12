Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CP INNOTEK làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô II - 4.1, KCN Quế Võ II, Ngọc Xá, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Thực hiện đặt hàng theo các yêu cầu đã được phê duyệt.

Theo dõi tiến độ đặt hàng và hoàn thiện thủ tục thanh toán.

Lựa chọn, đánh giá NCC phù hợp.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan

Trình độ: Cao đẳng trở lên các ngành liên quan

Kỹ năng phần mềm: Sử dụng tốt các công cụ office

Ưu tiên sử dụng được tiếng Anh

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn

Được làm việc tại môi trường năng động, sáng tạo và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.

Thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm.

Có xe đưa đón Tuyến Hà Nội – Bắc Ninh (Khu vực Gia Lâm, Long Biên, Yên Viên, Từ Sơn, Quế Võ) và tuyến Vĩnh Phúc – Bắc Ninh ( Đông Anh, Mê Linh....)

Cách Thức Ứng Tuyển

