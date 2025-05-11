Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM)
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô H9, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phụ trách tìm nguồn hàng, mua hàng, kiểm soát tồn kho, theo dõi công nợ và chọn nhà cung cấp phù hợp đảm bảo sản phẩm chất lượng.
Kiểm soát tồn kho, theo dõi công nợ, tạm ứng và bảo hành nhằm đảm bảo việc mua hàng hóa được thuận lợi, chính xác và hợp lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tiếng Trung 4 kỹ năng thành thạo
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất.
Nắm vững các kỹ năng đàm phán, thương lượng và quản lý hợp đồng.
Có khả năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tại CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
- Thưởng các dịp Lễ, Tết...
- Mức thu nhập và phúc lợi hấp dẫn.
- Chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch, khám sức khỏe, …
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước, và quy chế của Công ty.
- Được hoạch định lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM)
