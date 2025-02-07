Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14

- 15, A18

- BTSL2, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH NHU CẦU THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM
• Thu thập, phân tích dữ liệu về thông tin khách hàng, thị trường mục tiêu, các công ty cùng
ngành…trong ngành nhựa - đặc biệt là hàng chất độn ngành nhựa Filler Masterbatch.
• Lập báo cáo về kết quả dữ liệu phân tích
• Đề xuất các chính sách, sản phẩm...theo thị trường mục tiêu dựa trên kết quả phân tích
2. XÂY DỰNG VÀ GIÁM SÁT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
• Xây dựng kế hoạch phát triển sản lượng, doanh thu, lợi nhuận theo thị trường mục tiêu
• Xây dựng biểu mẫu tiêu chuẩn đánh giá tình hình tăng trưởng các hoạt động kinh doanh
(bán hàng, marketing,…)
• Theo dõi được kết quả kinh doanh định kỳ của doanh nghiệp, giám sát và cập nhật các kết
quả kinh doanh, đo
lường mức độ hiệu quả công tác nghiên cứu và đề xuất giải pháp cải thiện.
3. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH
• Cung cấp thông tin thị trường giúp xây dựng chiến lược marketing và kế hoạch bán hàng
• Cung cấp thông tin về khách hàng mục tiêu: sản lượng, chất lượng, chính sách thương mại
• Lên chỉ tiêu và quản lý thực hiện chỉ tiêu

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thưởng: Hiệu quả sản xuất kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14-15 A18, BTSL 2, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

