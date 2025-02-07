Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

1. NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH NHU CẦU THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM

• Thu thập, phân tích dữ liệu về thông tin khách hàng, thị trường mục tiêu, các công ty cùng

ngành…trong ngành nhựa - đặc biệt là hàng chất độn ngành nhựa Filler Masterbatch.

• Lập báo cáo về kết quả dữ liệu phân tích

• Đề xuất các chính sách, sản phẩm...theo thị trường mục tiêu dựa trên kết quả phân tích

2. XÂY DỰNG VÀ GIÁM SÁT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

• Xây dựng kế hoạch phát triển sản lượng, doanh thu, lợi nhuận theo thị trường mục tiêu

• Xây dựng biểu mẫu tiêu chuẩn đánh giá tình hình tăng trưởng các hoạt động kinh doanh

(bán hàng, marketing,…)

• Theo dõi được kết quả kinh doanh định kỳ của doanh nghiệp, giám sát và cập nhật các kết

quả kinh doanh, đo

lường mức độ hiệu quả công tác nghiên cứu và đề xuất giải pháp cải thiện.

3. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

• Cung cấp thông tin thị trường giúp xây dựng chiến lược marketing và kế hoạch bán hàng

• Cung cấp thông tin về khách hàng mục tiêu: sản lượng, chất lượng, chính sách thương mại

• Lên chỉ tiêu và quản lý thực hiện chỉ tiêu