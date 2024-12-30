Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu hỗ trợ người dùng các lỗi liên quan đến máy tính, mạng máy tính, phần mềm, các thiết bị ngoại vi (UPS, máy in, photocopy, máy Scan, máy chiếu, máy in tem bar code, qr code ...).

- Cài đặt máy tính cấp cho nhân viên mới (Hệ điều hành, email, máy in, scan, software thông dụng...).

- Hỗ trợ họp trực tuyến video conference, Zoom, Webex, Teams...

- Quản trị hệ thống mạng nội bộ của công ty và chi nhánh, đảm bảo hoạt động ổn định: Internet, LAN, VPN Office, switch, router, wifi.

- Vận hành, quản trị hệ thống máy chủ, quản lý doanh nghiệp ERP (hưỡng dẫn người dùng sử dụng, phân quyền user mới, khắc phục lỗi, tìm nguyên nhân lỗi …)

- Vận hành cài đặt hệ thống MES, khắc phục các sự cố sản xuất MES, Line sản xuất

- Quản trị hệ thống Camera , quản trị hệ thống máy chấm công, quản lý vận hành và giám sát hệ thông chống Virus, vận hành hệ thống Backup, bảo trì kiểm tra định kỳ

- Báo cáo cải tiến, đề xuất ý tưởng , giải pháp thông minh áp dụng vào công việc hoặc trong sản xuất

- Hỗ trợ, tư vấn xây dựng hạ tầng mạng/thoại cho các văn phòng

- Thực hiện các công việc của cấp trên giao cho