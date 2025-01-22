Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Vệ Môi Trường Trung Khoa Kiến Vũ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

• Tìm dự án về môi trường như dự án xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, xử lý rác thải cho công ty.

• Tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực môi trường (xử lý nước thải, xử lý khí thải, tái chế chất thải, quản lý tài nguyên thiên nhiên, v.v.).

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác trong ngành môi trường.

• Tham gia vào quá trình đàm phán, thương thảo hợp đồng và các thỏa thuận hợp tác với khách hàng và đối tác.

• Phân tích và báo cáo thị trường, theo dõi xu hướng và nhu cầu của khách hàng để đề xuất các giải pháp, chiến lược phù hợp.

• Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số và mục tiêu phát triển thị trường đã đề ra.

• Thực hiện các công việc khác liên quan đến phát triển thị trường theo yêu cầu của cấp trên.