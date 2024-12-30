Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mục đích công việc:

Thực thi các công việc thuộc phạm vi Ban Vận hành & Hỗ trợ hệ thống, nhằm giúp Trung tâm Công nghệ hoàn thành chức năng nhiệm vụ và hỗ trợ công ty đạt được chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Trách nhiệm chính:

1. Xử lý, làm sạch và đảm bảo chất lượng dữ liệu sử dụng cho phân tích và đầu vào model.

2. Phối hợp với bộ phận Kinh doanh xác định nhu cầu, mục đích kinh doanh và dữ liệu phù hợp.

3. Thực hiện thống kê mô tả và thông kê suy luận (descriptive & inferential statistics), đưa ra các ý tưởng từ dữ liệu.

4. Phối hợp với Data Scientist xây dựng model: đưa ra yêu cầu, mô tả model; giải thích nghiệp vụ bài toán và nghiệp vụ dữ liệu; đánh giá kết quả đầu ra model.

5. Trình bày các ý tưởng và đề xuất phương án để nâng cao trải nghiệm khách hàng và dịch vụ.

6. Xây dựng các chỉ số, thiết kế dashboard theo dõi kết quả kinh doanh.

7. Lên kế hoạch thực hiện các chương trình triển khai, tác động của các thử nghiệm.

8. Xây dựng các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giải quyết những vướng mắc của kinh doanh.