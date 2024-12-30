Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích công việc:
Thực thi các công việc thuộc phạm vi Ban Vận hành & Hỗ trợ hệ thống, nhằm giúp Trung tâm Công nghệ hoàn thành chức năng nhiệm vụ và hỗ trợ công ty đạt được chỉ tiêu kinh doanh đề ra.
Trách nhiệm chính:
1. Xử lý, làm sạch và đảm bảo chất lượng dữ liệu sử dụng cho phân tích và đầu vào model.
2. Phối hợp với bộ phận Kinh doanh xác định nhu cầu, mục đích kinh doanh và dữ liệu phù hợp.
3. Thực hiện thống kê mô tả và thông kê suy luận (descriptive & inferential statistics), đưa ra các ý tưởng từ dữ liệu.
4. Phối hợp với Data Scientist xây dựng model: đưa ra yêu cầu, mô tả model; giải thích nghiệp vụ bài toán và nghiệp vụ dữ liệu; đánh giá kết quả đầu ra model.
5. Trình bày các ý tưởng và đề xuất phương án để nâng cao trải nghiệm khách hàng và dịch vụ.
6. Xây dựng các chỉ số, thiết kế dashboard theo dõi kết quả kinh doanh.
7. Lên kế hoạch thực hiện các chương trình triển khai, tác động của các thử nghiệm.
8. Xây dựng các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giải quyết những vướng mắc của kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

