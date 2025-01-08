Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NEW SPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Nhân viên Kế toán và Phân tích Tài chính chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày, đồng thời phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh. Yêu cầu ứng viên có kiến thức kế toán vững chắc và khả năng phân tích tài chính nhạy bén báo cáo cho Giám đốc điều hành.

I. MÔ TẢ

1. Nghiệp vụ Kế toán:

• Thu thập, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán (hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, v.v.).

• Ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống kế toán.

• Lập báo cáo tài chính định kỳ (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

• Theo dõi và đối chiếu số liệu giữa các bộ phận.

2. Thực hiện các công việc liên quan đến thuế (khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế).

• Quản lý và lưu trữ hồ sơ kế toán.

• Đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật.

3. Phân tích Tài chính:

• Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp dựa trên các báo cáo tài chính.

• Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời.