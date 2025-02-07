Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập Kế hoạch Marketing theo tháng/quý hoặc năm

• Chịu trách nhiệm các bài viết, hình ảnh, nội dung, chương trình Marketing. Lên ý tưởng cho các chương trình/sự kiện để quảng bá sản phẩm

• Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo

• Theo dõi, tiếp nhận thông tin các chiều, theo dõi hiệu quả chiến dịch Marketing để báo cáo cấp trên

• Phối hợp với các Phòng ban khác để đạt hiệu quả cao trong công việc

• Những nhiệm vụ khác theo sự phân công của TP và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Marketing, Báo chí, …

• Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm

• Kỹ năng:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Marketing, Báo chí

+ Có sự sáng tạo trong công việc, yêu thích viết lách, chụp ảnh sản phẩm đẹp

+ Nhạy bén với con số, có kinh nghiệm làm report Media

+ Khả năng giao tiếp, quản lý công việc, timeline tốt

+ Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc

