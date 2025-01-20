Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

a) Nghiên cứu và phân tích thị trường

- Tìm hiểu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, và nhu cầu của khách hàng, phân tích các dữ liệu thông tin thu thập được từ đó đưa ra các định hướng, chính sách phát triển thị trường và dự báo về xu hướng;

- Xác định thị trường mục tiêu mới và cơ hội kinh doanh tiềm năng. Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hiện tại và tiềm năng của doanh nghiệp với các tiêu chí như chân dung khách hàng, thói quen, người có quyền quyết định mua hàng, các mối quan hệ tiềm năng.

- Nghiên cứu, xử lý các dữ liệu về thị trường và cung cấp kết quả cho bộ phận kinh doanh.

b) Phát triển thị trường

Xác định và mở rộng thị trường mới:

- Tìm kiếm và đánh giá các thị trường tiềm năng để mở rộng hoạt động kinh doanh;

- Phát triển chiến lược xâm nhập thị trường mới.

Tối ưu hóa hoạt động trên thị trường hiện tại:

- Đề xuất các phương án cải tiến sản phẩm/dịch vụ hiện có để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

- Xây dựng và thực hiện các chiến lược gia tăng thị phần trong các thị trường hiện có.

- Phối hợp với đội ngũ kinh doanh và tiếp thị để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tăng doanh số.

Tìm kiếm và quản lý đối tác chiến lược:

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tiềm năng như nhà cung cấp, đại lý, hay các tổ chức có thể hỗ trợ cho việc phát triển thị trường.