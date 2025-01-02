Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Viết tin, bài, thông cáo báo chí, xử lý nội dung và biên tập bài cho các chiến dịch truyền thông, sự kiện

- Soạn thảo các tư liệu, tài liệu truyền thông (factsheet, brochure, leaflet, báo cáo, bài phát biểu, câu trả lời cho media, tài liệu giới thiệu, hồ sơ giải thưởng, tổng hợp dữ liệu theo chủ đề,…)

- Sản xuất nội dung truyền thông trên các kênh mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook, Instagram,...

- Hỗ trợ việc lập kế hoạch truyền thông, tổ chức sản xuất các tuyến bài, tuyến nội dung theo phân công

- Tham gia triển khai các hoạt động chăm sóc/quan hệ báo chí được phân công

- Triển khai thực hiện đúng thời hạn các quyền lợi, hợp đồng truyền thông, ngân sách truyền thông (với báo chí, các agencies, đối tác,…) được giao phụ trách

- Monitor và thống kê tin bài truyền thông của các chiến dịch truyền thông, monitor các hình ảnh, thông tin về thương hiệu công ty xuất hiện trên truyền thông

- Tiến hành các thủ tục ký mới, nghiệm thu, thanh toán, thanh lý hợp đồng với các đối tác