Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông.

• Lập kế hoạch và triển khai các chương trình PR để định hướng truyền thông quảng bá hình ảnh của Hãng.

• Phối hợp với các đơn vị quản trị thương hiệu và quảng bá sản phẩm của công ty.

• Xây dựng nội dung các bài viết, văn bản đối ngoại, kịch bản sự kiện, chương trình truyền thông...

• Tổ chức thực hiện công việc thuộc lĩnh vục truyền thông: tổ chức sự kiện liên quan đến bảo chí, sắp xếp phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông, chuẩn bị bài phát biểu.

• Điều phối tổ chức sự kiện báo chí, kiểm soát thông tin trước - trong - sau sự kiện.

• Xây dựng, duy trì và phát triến mốii quan hệ với các cơ quan truyền thông, các tổ chức, ban ngành.

• Quản trị và xử lý khủng hoảng truyền thông

• Nắm bắt sớm thông tin, tư vấn cho lãnh đạo, đề xuất phương án xử lý truyền thông phù hợp.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.