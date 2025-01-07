Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bamboo Airways Head Quater

- 6 Tan Son, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông.
• Lập kế hoạch và triển khai các chương trình PR để định hướng truyền thông quảng bá hình ảnh của Hãng.
• Phối hợp với các đơn vị quản trị thương hiệu và quảng bá sản phẩm của công ty.
• Xây dựng nội dung các bài viết, văn bản đối ngoại, kịch bản sự kiện, chương trình truyền thông...
• Tổ chức thực hiện công việc thuộc lĩnh vục truyền thông: tổ chức sự kiện liên quan đến bảo chí, sắp xếp phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông, chuẩn bị bài phát biểu.
• Điều phối tổ chức sự kiện báo chí, kiểm soát thông tin trước - trong - sau sự kiện.
• Xây dựng, duy trì và phát triến mốii quan hệ với các cơ quan truyền thông, các tổ chức, ban ngành.
• Quản trị và xử lý khủng hoảng truyền thông
• Kiểm soát và xử lý các khủng hoảng truyền thông
• Nắm bắt sớm thông tin, tư vấn cho lãnh đạo, đề xuất phương án xử lý truyền thông phù hợp.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành Báo chí, Truyền thông...
• Ưu tiên ứng viên có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên làm Truyền thông tại các tập đoàn lớn (ưu tiên ngành hàng không)

Tại Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng Bamboo Airways (sân golf Tân Sơn Nhất) – số 6, đường Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

