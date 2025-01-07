Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
- Hồ Chí Minh: Bamboo Airways Head Quater
- 6 Tan Son, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông.
• Lập kế hoạch và triển khai các chương trình PR để định hướng truyền thông quảng bá hình ảnh của Hãng.
• Phối hợp với các đơn vị quản trị thương hiệu và quảng bá sản phẩm của công ty.
• Xây dựng nội dung các bài viết, văn bản đối ngoại, kịch bản sự kiện, chương trình truyền thông...
• Tổ chức thực hiện công việc thuộc lĩnh vục truyền thông: tổ chức sự kiện liên quan đến bảo chí, sắp xếp phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông, chuẩn bị bài phát biểu.
• Điều phối tổ chức sự kiện báo chí, kiểm soát thông tin trước - trong - sau sự kiện.
• Xây dựng, duy trì và phát triến mốii quan hệ với các cơ quan truyền thông, các tổ chức, ban ngành.
• Quản trị và xử lý khủng hoảng truyền thông
• Kiểm soát và xử lý các khủng hoảng truyền thông
• Nắm bắt sớm thông tin, tư vấn cho lãnh đạo, đề xuất phương án xử lý truyền thông phù hợp.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên làm Truyền thông tại các tập đoàn lớn (ưu tiên ngành hàng không)
Tại Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
