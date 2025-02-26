Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Thực hiện nghiên cứu và phân tích toàn diện về các công ty, ngành và xu hướng thị trường để xác định cơ hội đầu tư.

• Chuẩn bị các báo cáo nghiên cứu cổ phiếu chi tiết, bao gồm mô hình tài chính, phân tích định giá và khuyến nghị đầu tư.

• Tham dự các cuộc họp doanh nghiệp, hội nghị ngành và buổi trình bày của nhà đầu tư để thu thập thông tin và hiểu biết về doanh nghiệp và ngành.

• Theo dõi và phân tích tin tức tài chính, báo cáo thu nhập và diễn biến thị trường để cập nhật các xu hướng và thay đổi mới nhất.

• Duy trì cơ sở dữ liệu toàn diện về tài liệu nghiên cứu và thông tin ngành.

• Chuẩn bị và trình bày báo cáo trước khách hàng và các bên liên quan.

• Tham gia các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của công ty và hội nghị nhà đầu tư.

Cập nhật và điều chỉnh kịp thời các báo cáo nghiên cứu và khuyến nghị dựa trên thông tin mới và diễn biến thị trường.

• Hợp tác với các phòng ban nội bộ để cung cấp thông tin chi tiết về thị trường và hỗ trợ tương tác với khách hàng.