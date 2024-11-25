Tuyển Product Management Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát, thu thập yêu cầu của và thống nhất với Khách hàng.

- Phân tích và định nghĩa phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng hoặc đối tác hoặc các bộ phận yêu cầu.

- Xây dựng, mô tả/đặc tả chức năng, nghiệp vụ cho các sản phẩm/dịch vụ: URD, SRS.

- Thống nhất nghiệp vụ với Khách hàng bằng các tài liệu URD, SRS.

- Xây dựng các tài liệu phục vụ công việc phân tích nghiệp vụ.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cán bộ quản ý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích công việc phân tích nghiệp vụ, kiểm thử các ứng dụng lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

- Có từ 3 năm kinh nghiệm làm BA. Ưu tiên ứng viên từng làm Team Lead

- Từng làm ít nhất 2 dự án về nghiệp vụ liên quan lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

- Có tinh thần trách nhiệm

- Ham học hỏi và chủ động sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận, tương xứng với năng lực và đóng góp.

- Được tham gia các câu lạc bộ như bóng đá, cầu lông, marathon và nhiều sự kiện trong năm.

- Môi trường trẻ trung, năng động, điều kiện làm việc hiện đại, văn minh

- Được tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.

- Cơ hội để phát triển nghề nghiệp, trở thành thành viên quan trọng trong việc phát triển các hướng kinh doanh mới

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và các chính sách đãi ngộ tốt. Được hưởng gói bảo hiểm sức khỏe với mức bảo lãnh nội và ngoại trú lên đến 180tr/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.