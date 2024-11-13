Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 112/11

- 112/13 Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm. Phân tích các sản phẩm, dịch vụ của các công ty, đối thủ cùng lĩnh vực.
- Xem xét, cập nhật các tiêu chuẩn đầu ra về chất lượng, định mức sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- Thực hiện đo lường và theo dõi:
+ Tiêu chuẩn và chất lượng đạt chuẩn của sản phẩm, dịch vụ trước khi đưa ra thị trường.
+ Phản hồi, đánh giá, hiệu quả trong quá trình sử dụng thực tế tại đơn vị.
+ Mức độ khiếu nại của khách hàng trong quá trình thử nghiệm và đưa vào sử dụng, đề xuất các điều hợp lý khi cần thiết.
- Kiểm soát hàng đặt OEM ngoài.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng / Đại học công nghệ thực phẩm
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Am hiểu các quy trình R&D lĩnh vực thực phẩm, tiêu dùng nhanh
- Có kiến thức sâu rộng về ứng dụng kỹ thuật và quy trình sản xuất hàng thực phẩm
- Nhanh nhẹn, chịu khó nghiên cứu.

Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 13.000.000 - 15.000.0000 (Có thể thỏa thuận theo năng lực ứng viên)
- Bảo hiểm, nghỉ lễ, tết theo quy định
- Văn hóa làm việc vui trẻ, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên
- Tiệc tùng, bonding vui chơi thả ga, lương thưởng đầy đủ, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 112/11 - 112/13 Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phat-trien-san-pham-r-d-thu-nhap-13-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job247910
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
Hạn nộp: 28/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legendary Việt Nam
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty TNHH Legendary Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Legendary Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TIM CORP
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP TIM CORP
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Hạn nộp: 18/12/2024
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Hạn nộp: 08/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
Hạn nộp: 28/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legendary Việt Nam
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty TNHH Legendary Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Legendary Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TIM CORP
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP TIM CORP
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Hạn nộp: 18/12/2024
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Hạn nộp: 08/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VCAF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VCAF
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty TNHH Hoei VN
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP TIM CORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm