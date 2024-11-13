Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 112/11 - 112/13 Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm. Phân tích các sản phẩm, dịch vụ của các công ty, đối thủ cùng lĩnh vực.

- Xem xét, cập nhật các tiêu chuẩn đầu ra về chất lượng, định mức sản phẩm và dịch vụ của công ty.

- Thực hiện đo lường và theo dõi:

+ Tiêu chuẩn và chất lượng đạt chuẩn của sản phẩm, dịch vụ trước khi đưa ra thị trường.

+ Phản hồi, đánh giá, hiệu quả trong quá trình sử dụng thực tế tại đơn vị.

+ Mức độ khiếu nại của khách hàng trong quá trình thử nghiệm và đưa vào sử dụng, đề xuất các điều hợp lý khi cần thiết.

- Kiểm soát hàng đặt OEM ngoài.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Cao đẳng / Đại học công nghệ thực phẩm

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Am hiểu các quy trình R&D lĩnh vực thực phẩm, tiêu dùng nhanh

- Có kiến thức sâu rộng về ứng dụng kỹ thuật và quy trình sản xuất hàng thực phẩm

- Nhanh nhẹn, chịu khó nghiên cứu.

Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 13.000.000 - 15.000.0000 (Có thể thỏa thuận theo năng lực ứng viên)

- Bảo hiểm, nghỉ lễ, tết theo quy định

- Văn hóa làm việc vui trẻ, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên

- Tiệc tùng, bonding vui chơi thả ga, lương thưởng đầy đủ, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển

