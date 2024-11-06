Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM

Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát thị trường trong và ngoài nước, phân tích kết quả khảo sát nhằm nắm bắt thị hiếu và nhu cầu của khách hàng.
Phân tích số liệu bán hàng để lên kế hoạch hằng tháng, đề xuất và phối hợp với nhà cung cấp và các bộ phận liên quan để thực hiện các chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy ngành hàng.
Tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm phù hợp với công ty.
Đưa ra đề xuất, ý tưởng sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm cũ đáp ứng xu thế thị trường mang lại hiệu quả cạnh tranh cao.
Hợp tác với các nhà sản xuất bánh mì để phát triển các sản phẩm bánh mì riêng cho công ty.
Theo dõi các vấn đề phát sinh trong việc bán sản phẩm tại cửa hàng để đưa ra định hướng xử lý/ phát triển phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm/ Dinh dưỡng
Ưu tiên 6 tháng thực tập đến 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thực phẩm.
Kiến thức tổng quát về thực phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm và đánh giá chất lượng nhà máy thực phẩm.
Kiến thức về quy trình nghiên cứu và phát triển các sản phẩm.
Kiến thức về thị trường bán lẻ và sản phẩm ngành hàng bán lẻ.
Chăm chỉ, nhiệt tình và sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong lĩnh vực bán lẻ chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc năng động,đội ngũ nhân viên trẻ, hòa đồng.
Phụ cấp cơm trưa.
Đóng BHXH với mức 100% lương trên HĐLĐ
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 123 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3

