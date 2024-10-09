Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Xuân Lộc

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC): bao bì đóng gói, nguyên vật liệu nhập vào cho nhà máy sản xuất; nguyên vật liệu trong quá trình lưu kho

- Kiểm soát qui trình sản xuất (PQC): kiểm soát công đoạn sản xuất của nhà máy theo đúng qui trình tiêu chuẩn

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra (OQC): kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho, sản phẩm bảo quản trong kho

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành: Công Nghệ Vi Sinh; Công Nghệ Thực Phẩm; Các ngành hóa; Chăn nuôi thú y Kỹ năng đánh giá về chất lượng Có kinh nghiệm làm process controller trong nhà máy sản xuất thực phẩm, trại chăn nuôi gia cầm ...

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành: Công Nghệ Vi Sinh; Công Nghệ Thực Phẩm; Các ngành hóa; Chăn nuôi thú y

Kỹ năng đánh giá về chất lượng

Có kinh nghiệm làm process controller trong nhà máy sản xuất thực phẩm, trại chăn nuôi gia cầm ...

Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa ngon lành Đào tạo nội bộ & bên ngoài liên tục Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện Cơ hội thăng tiến rõ ràng Đãi ngộ hấp dẫn, phúc lợi đầy đủ Chương trình gắn kết yêu thương và đồng nghiệp siêu dễ thương

Hỗ trợ cơm trưa ngon lành

Đào tạo nội bộ & bên ngoài liên tục

Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Đãi ngộ hấp dẫn, phúc lợi đầy đủ

Chương trình gắn kết yêu thương và đồng nghiệp siêu dễ thương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin