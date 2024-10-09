Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Thuận: Xuân Lộc
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC): bao bì đóng gói, nguyên vật liệu nhập vào cho nhà máy sản xuất; nguyên vật liệu trong quá trình lưu kho
- Kiểm soát qui trình sản xuất (PQC): kiểm soát công đoạn sản xuất của nhà máy theo đúng qui trình tiêu chuẩn
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra (OQC): kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho, sản phẩm bảo quản trong kho
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành: Công Nghệ Vi Sinh; Công Nghệ Thực Phẩm; Các ngành hóa; Chăn nuôi thú y Kỹ năng đánh giá về chất lượng Có kinh nghiệm làm process controller trong nhà máy sản xuất thực phẩm, trại chăn nuôi gia cầm ...
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành: Công Nghệ Vi Sinh; Công Nghệ Thực Phẩm; Các ngành hóa; Chăn nuôi thú y
Kỹ năng đánh giá về chất lượng
Có kinh nghiệm làm process controller trong nhà máy sản xuất thực phẩm, trại chăn nuôi gia cầm ...
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành: Công Nghệ Vi Sinh; Công Nghệ Thực Phẩm; Các ngành hóa; Chăn nuôi thú y
Kỹ năng đánh giá về chất lượng
Có kinh nghiệm làm process controller trong nhà máy sản xuất thực phẩm, trại chăn nuôi gia cầm ...
Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa ngon lành Đào tạo nội bộ & bên ngoài liên tục Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện Cơ hội thăng tiến rõ ràng Đãi ngộ hấp dẫn, phúc lợi đầy đủ Chương trình gắn kết yêu thương và đồng nghiệp siêu dễ thương
Hỗ trợ cơm trưa ngon lành
Đào tạo nội bộ & bên ngoài liên tục
Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Đãi ngộ hấp dẫn, phúc lợi đầy đủ
Chương trình gắn kết yêu thương và đồng nghiệp siêu dễ thương
Hỗ trợ cơm trưa ngon lành
Đào tạo nội bộ & bên ngoài liên tục
Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Đãi ngộ hấp dẫn, phúc lợi đầy đủ
Chương trình gắn kết yêu thương và đồng nghiệp siêu dễ thương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI