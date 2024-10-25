Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Hoàng Lâu - Hồng Phong, An Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi 25 - 40 tuổi

- Hiểu biết về ngành chăn nuôi, thực phẩm

- Có kiến thức về ISO, HACCP, VIETGAHP là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA CẦM LƯỢNG HUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH bắt buộc theo quy định của nhà nước Được tham quan du lịch 1 lần/năm Được thưởng Tết, quà Tết, Trung thu, 8/3....

Được tham gia đầy đủ BHXH bắt buộc theo quy định của nhà nước

Được tham quan du lịch 1 lần/năm

Được thưởng Tết, quà Tết, Trung thu, 8/3....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA CẦM LƯỢNG HUỆ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin