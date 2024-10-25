Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA CẦM LƯỢNG HUỆ
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Hoàng Lâu
- Hồng Phong, An Dương
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi 25 - 40 tuổi
- Hiểu biết về ngành chăn nuôi, thực phẩm
- Có kiến thức về ISO, HACCP, VIETGAHP là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA CẦM LƯỢNG HUỆ Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ BHXH bắt buộc theo quy định của nhà nước Được tham quan du lịch 1 lần/năm Được thưởng Tết, quà Tết, Trung thu, 8/3....
Được tham gia đầy đủ BHXH bắt buộc theo quy định của nhà nước
Được tham quan du lịch 1 lần/năm
Được thưởng Tết, quà Tết, Trung thu, 8/3....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA CẦM LƯỢNG HUỆ
