Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hải Long Building,97 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng kế hoạch thu chi, tài chính của Công ty định kỳ theo yêu cầu;
Tham gia xây dựng, góp ý quy chế, quy định liên quan đến công tác bán hàng, tài chính, thanh toán;
Hướng dẫn các bộ phận trong Công ty thực hiện các quy định, biểu mẫu liên quan đến công tác kế toán;
Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo công ty trong việc hạch toán, thu chi đảm bảo tính chính xác, trung thực, tuân thủ quy định của công ty và Chính phủ Việt Nam, đảm bảo lợi ích công ty;
Theo dõi công nợ phải thu phải trả của khách hàng và nhà cung cấp, CBNV, theo dõi thu tiền khách hàng; đối chiếu các bộ phận định kỳ;
Cập nhật các dữ liệu bán hàng, đối chiếu cùng bộ phận sale và cân đối quỹ tiền mặt hàng ngày;
Theo dõi và thanh toán các khoản hàng tháng (gồm tiền mặt và ngân hàng), lập báo cáo định kỳ quỹ tiền mặt, ngân hàng;
Sắp xếp chứng từ lưu hồ sơ, in ấn và đóng chứng từ lưu trữ;
Thực hiện công tác thu tiền và xuất phiếu thu cho khách hàng hàng ngày;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban Tổng giám đốc và kế toán công ty mẹ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính;
Kiến thức chung về tài chính kế toán doanh nghiệp;
Kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu;
Kỹ năng làm việc độc lập;
Kỹ năng lập báo cáo;
Từ 1 đến dưới 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán.

Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ/ tháng (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm);
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ/ tháng
Tập Gym, Yoga, Bơi Lội miễn phí tại công ty;
Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, khám sức khỏe, thưởng lễ tết…;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, với định hướng sản phẩm rõ ràng, tập trung vào các ứng dụng đa nền tảng hỗ trợ phát triển toàn diện về sức khỏe;
Được tham gia vào các buổi Seminar, Workshop, Đào tạo nội bộ của công ty;
Được tham gia các chương trình đào tạo thấu hiểu và phát triển khả năng tiềm ẩn của bản thân;
Có cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý nếu đáp ứng được yêu cầu năng lực;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Udic Complex - Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

