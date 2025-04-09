Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Long An thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Long An thu nhập 1 - 3 Triệu

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: Tân An Long An, Bạc Liêu, Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

1. Quản lý bảng kiểm tuân thủ của TTTM/ GH - Kiểm soát thực hiện các bảng kiểm tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành tại TTTM để đảm bảo không có vi phạm và không có rủi ro về pháp lý
2. Quản lý chi phí vận hành, thu hồi công nợ. Đốc thúc bộ phận kinh doanh chạy thuê, tăng cường các giải pháp thu hồi doanh thu, hạn chế nợ xấu, nợ quá hạn.
3. Quản lý đào tạo. Tìm kiếm và phát triển CBLĐ TBP/ GĐ BQL
4. Tổ chức thanh tra nội bộ và thanh tra toàn dân, kiểm soát được việc khắc phục lỗi CLDV, đảm bảo CLDV TTTM
5. Quản lý cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ, tài sản từ kiểm kê; đánh giá, lập/đề xuất phương án sửa chữa, kiểm soát việc hoàn thành.
6. Quản lý tình hình kinh doanh của TTTM và các GH, các giải pháp về tăng doanh thu GH, triển khai MKTo Quản lý khách thuê mới: kiểm soát việc tiếp nhận xử lý thông tin khách hàng từ BP kinh doanh của CSKH, cải tạo/bàn giao mặt bằng cho khách thuê.
• Quản lý tái ký/ các điều chỉnh liên quan tới hợp đồng thuê: thẩm định đề xuất tái ký/điều chỉnh của các GH, trình CBLĐ phê duyệt, kiểm soát quá trình đàm phán/chốt thông tin tái ký/hoàn thiện hồ sơ tái ký của CSKH với KH.
• Quản lý thanh lý khách thuê: phân tích/đánh giá/nhận định rủi ro khách thuê, đàm phán/tiếp nhận xử lý đề xuất thanh lý với khách, trình CBLĐ phê duyệt phương án thanh lý, kiểm soát việc triển khai thanh lý (hoàn thiện hồ sơ, hoàn cọc, nhận lại mặt bằng…) của khách.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng Vinhomes Symphony - đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

