Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Long An thu nhập 1 - 3 Triệu

1. Quản lý bảng kiểm tuân thủ của TTTM/ GH - Kiểm soát thực hiện các bảng kiểm tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành tại TTTM để đảm bảo không có vi phạm và không có rủi ro về pháp lý

2. Quản lý chi phí vận hành, thu hồi công nợ. Đốc thúc bộ phận kinh doanh chạy thuê, tăng cường các giải pháp thu hồi doanh thu, hạn chế nợ xấu, nợ quá hạn.

3. Quản lý đào tạo. Tìm kiếm và phát triển CBLĐ TBP/ GĐ BQL

4. Tổ chức thanh tra nội bộ và thanh tra toàn dân, kiểm soát được việc khắc phục lỗi CLDV, đảm bảo CLDV TTTM

5. Quản lý cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ, tài sản từ kiểm kê; đánh giá, lập/đề xuất phương án sửa chữa, kiểm soát việc hoàn thành.

6. Quản lý tình hình kinh doanh của TTTM và các GH, các giải pháp về tăng doanh thu GH, triển khai MKTo Quản lý khách thuê mới: kiểm soát việc tiếp nhận xử lý thông tin khách hàng từ BP kinh doanh của CSKH, cải tạo/bàn giao mặt bằng cho khách thuê.

• Quản lý tái ký/ các điều chỉnh liên quan tới hợp đồng thuê: thẩm định đề xuất tái ký/điều chỉnh của các GH, trình CBLĐ phê duyệt, kiểm soát quá trình đàm phán/chốt thông tin tái ký/hoàn thiện hồ sơ tái ký của CSKH với KH.

• Quản lý thanh lý khách thuê: phân tích/đánh giá/nhận định rủi ro khách thuê, đàm phán/tiếp nhận xử lý đề xuất thanh lý với khách, trình CBLĐ phê duyệt phương án thanh lý, kiểm soát việc triển khai thanh lý (hoàn thiện hồ sơ, hoàn cọc, nhận lại mặt bằng…) của khách.