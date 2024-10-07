Tuyển Nhân Viên QS thu nhập Tới 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên QS thu nhập Tới 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Tasco, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 18 Triệu

- Chịu trách nhiệm bóc tách khối lượng từ phác thảo, thiết kế ý tưởng, bản vẽ thầu và kiểm tra chéo khối lượng thầu;
- Phối hợp chặt chẽ với nhóm thiết kế, tính toán khối lượng, dự toán chi phí của các dự án;
- Kiểm soát chất lượng công việc và tiến độ trong nhóm;
- Chuẩn bị và nộp hồ sơ thầu;
- Thu thập và xây dựng Cơ sở dữ liệu chi phí ... và các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công việc chuyên môn;
- Liên hệ với Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ để thu thập đề xuất chi phí và lập bảng so sánh chi phí;
- Nghiên cứu và lập Báo cáo Kỹ thuật Giá trị và Giảm chi phí;
- Đảm bảo tất cả các thông tin và tài liệu của công việc hợp đồng và thương mại được thực hiện và lưu trữ một cách có hệ thống và phù hợp để mọi người có thể truy cập dễ dàng;
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công.

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm về nhà xưởng.
- Có kinh nghiệm 2-3 năm
- Có khả năng làm việc nhóm tốt
- Thành thạo tiếng anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thương lượng khi phỏng vấn
- Thưởng tháng 13, thưởng dự án
- Được tham gia Team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 27, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2-2 KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

