Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Laird Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tóm tắt: Dưới sự giám sát tối thiểu, Nhân viên Sản xuất III thực hiện các công việc sản xuất, sử dụng thiết bị để đáp ứng tiêu chuẩn của công ty về chất lượng và số lượng. Công việc luân phiên nhằm đảm bảo tạo ra sản phẩm chất lượng cao đúng tiến độ.

Công việc chính:

• Vận hành máy móc, thiết bị và đồ gá sản xuất.

• Phối hợp với Công nhân sản xuất để đảm bảo các quy trình làm việc được tuân thủ.

• Sắp xếp khu vực làm việc để có môi trường làm việc hiệu quả hơn, chất lượng cao hơn và an toàn hơn.

• Lắp ráp nguyên liệu thô được chỉ định cho các đợt sản xuất

• Sản xuất các linh kiện theo bản thiết kế đáp ứng các mục tiêu về chất lượng và số lượng.

• Giám sát vật liệu và vật tư được sử dụng trong các quy trình.

• Kiểm kê linh kiện, thiết bị và ghi chép báo cáo.

• Đào tạo và hỗ trợ nhân viên mới trong việc vận hành thiết bị, đọc bản thiết kế và đảm bảo chất lượng

• Thực hiện các công việc khác khi được giao hoặc cần thiết để đáp ứng các điều kiện kinh doanh hoặc khi có thay đổi.