Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 400 - 550 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Dorco Vina Co., Ltd
Mức lương
400 - 550 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Công ty TNHH Dorco Vina, Đường B3, KCN Phố Nối A, Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên., Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 400 - 550 USD
- Tập hợp, phân tích dữ liệu, lập các báo cáo liên quan chất lượng
- Quản lý bộ phận kiểm tra đóng gói
- Có kinh nghiệm văn phòng QA
- Biết sử dụng các công cụ phân tích QA
- Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 400 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm văn phòng QA
- Biết sử dụng các công cụ phân tích QA
- Có kinh nghiệm (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo) về quản lý chất lượng tại các công ty sản xuất
- Tốt nghiệp Đại học
- Sử dụng thành thạo các công cụ Excel, Powerpoint, Word
- Ngoại ngữ Tiếng Hàn hoặc tiếng Anh là một lợi thế
*** QUYỀN LỢI:
- Mức Lương: Thỏa thuận từ 10 triệu trở lên (phụ thuộc kinh nghiệm, trao đổi khi phỏng vấn)
- Thời gian làm việc hành chính, Nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7 cách tuần;
- Biết sử dụng các công cụ phân tích QA
- Có kinh nghiệm (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo) về quản lý chất lượng tại các công ty sản xuất
- Tốt nghiệp Đại học
- Sử dụng thành thạo các công cụ Excel, Powerpoint, Word
- Ngoại ngữ Tiếng Hàn hoặc tiếng Anh là một lợi thế
*** QUYỀN LỢI:
- Mức Lương: Thỏa thuận từ 10 triệu trở lên (phụ thuộc kinh nghiệm, trao đổi khi phỏng vấn)
- Thời gian làm việc hành chính, Nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7 cách tuần;
Tại Dorco Vina Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dorco Vina Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI