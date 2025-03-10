Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 400 - 550 USD

Mức lương 400 - 550 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Công ty TNHH Dorco Vina, Đường B3, KCN Phố Nối A, Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên., Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng

- Tập hợp, phân tích dữ liệu, lập các báo cáo liên quan chất lượng

- Quản lý bộ phận kiểm tra đóng gói

- Có kinh nghiệm văn phòng QA

- Biết sử dụng các công cụ phân tích QA

- Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 400 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo) về quản lý chất lượng tại các công ty sản xuất

- Tốt nghiệp Đại học

- Sử dụng thành thạo các công cụ Excel, Powerpoint, Word

- Ngoại ngữ Tiếng Hàn hoặc tiếng Anh là một lợi thế

*** QUYỀN LỢI:

- Mức Lương: Thỏa thuận từ 10 triệu trở lên (phụ thuộc kinh nghiệm, trao đổi khi phỏng vấn)

- Thời gian làm việc hành chính, Nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7 cách tuần;

Tại Dorco Vina Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

