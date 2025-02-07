Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô CN 08
- 1, Khu công nghiệp Yên Phong II
- C, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
- Audit chứng nhận quốc tế (ISO9001,HSPM, CEN, UL, PCI PIN, MET,...)
- Tổng hợp quản lý Q-Cost
- Quản lý vận hành PCI PIN
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành
Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI