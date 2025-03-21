Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 600 USD

Mức lương 500 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 500 - 600 USD

- Quản lý thiết bị và thử nghiệm tại phòng Lab

- Quản lý thiết bị đo lường tại nhà máy được hiệu chuẩn đúng hạn theo định kì

- Thực hiện thí nghiệm kiểm tra (nếu có yêu cầu)

- Hỗ trợ các công việc khác trong phòng Quản lý chất lượng

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan kỹ thuật điện

- Có kinh nghiệm về quản lý chất lượng, các thiết bị đo lường trong công ty sản xuất

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ISO/IATF

- Nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc

