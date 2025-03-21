Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
Mức lương
500 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 500 - 600 USD
- Quản lý thiết bị và thử nghiệm tại phòng Lab
- Quản lý thiết bị đo lường tại nhà máy được hiệu chuẩn đúng hạn theo định kì
- Thực hiện thí nghiệm kiểm tra (nếu có yêu cầu)
- Hỗ trợ các công việc khác trong phòng Quản lý chất lượng
Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan kỹ thuật điện
- Có kinh nghiệm về quản lý chất lượng, các thiết bị đo lường trong công ty sản xuất
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ISO/IATF
- Nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
