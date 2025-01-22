Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Thygesen Textile Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 595 - 873 USD

1. Lập kế hoạch thực hiện đơn hàng và chuyển thông tin, tài liệu đến các bộ phận liên quan

- Tiếp nhận và kiểm tra các thông tin đơn hàng, mẫu mã liên quan từ khách hàng/Trưởng bộ phận/Kỹ thuật

- Lập kế hoạch các bước thực hiện đơn hàng;

- Kiểm tra, xác nhận về yêu cầu may mẫu, thời gian gửi mẫu...cho trưởng bộ phận và khách hàng.

- Xác nhận thời gian đồng bộ NPL và giao hàng với Trưởng bộ phận;

- Chuyển TLKT theo quy định cho các đơn vị gia công

- Chuyển bảng mầu theo quy định cho các bộ phận và đơn vị gia công

2. Lập nhu cầu đặt mua và cung cấp nguyên phụ liệu (NPL) phục vụ đơn hàng.

- Lập bảng cân đối NPL theo nhu cầu đơn hàng (cân đối với số liệu tồn kho NPL) và gửi nhu cầu mua hàng cho BP Mua hàng;

- Kiểm tra chất lượng, tiêu chuẩn khi nhập/xuất NPL;

- Phản ánh và làm việc với BP mua hàng khi có vấn đề về chất lượng, số lượng NPL;

- Xuất nguyên phụ liệu cho phòng mẫu, xưởng và đơn vị gia công.

3. Đặt hàng với các đơn vị gia công

- Hỗ trợ trong tìm kiếm đơn vị gia công, báo cáo Trưởng bộ phận;

- Liên hệ, thực hiện thủ tục đặt hàng với đơn vị gia công;

- Trao đổi thống nhất kế hoạch sản xuất với đơn vị gia công;

- Lập hợp đồng/Phụ lục hợp đồng và gửi đvgc. Tổ chức ký kết trước khi triển khai đơn hàng;