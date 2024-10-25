Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Minh, Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Xử lý công việc của bộ phận quản lý chất lượng (QC) Phản hồi khiếu nại của khách hàng Phân tích dữ liệu, đưa ra đề xuất cho quản lý để cải thiện chất lượng Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công việc

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc tại công ty chuyển phát nhanh là một lợi thế Trình độ Cao đẳng/ Đại học Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý chất lượng Thành thạo tin học văn phòng Năng động, nhiệt tình trong công việc

Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8M - 10M Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Phụ cấp cước điện thoại di động theo sim công ty 100% Lương tháng 13. Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty. Tiệc cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

