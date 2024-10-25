Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Minh, Mê Linh
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Xử lý công việc của bộ phận quản lý chất lượng (QC)
Phản hồi khiếu nại của khách hàng
Phân tích dữ liệu, đưa ra đề xuất cho quản lý để cải thiện chất lượng
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công việc
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc tại công ty chuyển phát nhanh là một lợi thế Trình độ Cao đẳng/ Đại học Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý chất lượng Thành thạo tin học văn phòng Năng động, nhiệt tình trong công việc
Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8M - 10M Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Phụ cấp cước điện thoại di động theo sim công ty 100% Lương tháng 13. Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty. Tiệc cuối năm.
Lương: 8M - 10M
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Phụ cấp cước điện thoại di động theo sim công ty 100%
Lương tháng 13.
Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.
Tiệc cuối năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
