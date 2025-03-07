Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH SCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH SCA
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH SCA

Nhân viên quản lý chất lượng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và đánh giá hiệu suất hoạt động bưu cục, đội xe.
2. Lập báo cáo hoạt động hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
3. Phân tích dữ liệu để tìm ra vấn đề vận hành nhằm nâng cao chất lượng.
4. Thiết kế và triển khai giải pháp giải quyết hoạt động.
5. Phối hợp với các nhóm khác (OPS, kho, IT, BD,...) để thu thập thông tin và đề xuất phương án nâng cao hiệu quả vận hành
6.Các nhiệm vụ khác do Quản lý giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các ngành: bưu chính viễn thông, logistics, kinh tế...
- Tin học: Thành thạo Word, Excel, Powpoint.
- Chú ý chi tiết: Cẩn thận trong tính toán dữ liệu, đảm bảo báo cáo và số liệu chính xác.
- Có thể sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH SCA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13.
Xét tăng lương hàng năm.
Chế độ BHYT, BHXH theo quy định Nhà nước.
Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước.
Thưởng Lễ Tết, các dịp 20/10, 8/3, 2/9, 30/4 và 1/5, Thiếu nhi, Tết trung thu.
Du lịch, nghỉ mát ít nhất 1 lần/ năm, team building 2 kỳ/ năm.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, công bằng, sẻ chia, sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH SCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH SCA

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH SCA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

