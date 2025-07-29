Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động kế toán cho Dự án Gia Bình – siêu dự án phát triển hạ tầng, sân bay và logistics hub, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, kiểm soát chi phí hiệu quả, và cung cấp dữ liệu tài chính chính xác phục vụ ra quyết định của Ban Quản lý dự án.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

1. Quản lý hệ thống kế toán của dự án

• Xây dựng, triển khai và giám sát hệ thống kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành;

• Tổ chức hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác, kịp thời và trung thực tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến dự án;

• Thiết lập, xây dựng hệ thống bộ mã hệ thống tài khoản (COA), cấu trúc quản trị kiểm soát theo dõi ngân sách (FM), mã công việc, mã chi phí… dành riêng cho dự án Gia Bình trên phần mềm kế toán (SAP hoặc tương đương).

2. Kế toán tài chính và thuế

• Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị dự án theo tháng, quý, năm;

• Thực hiện khai báo và nộp các loại thuế liên quan đến hoạt động của dự án (thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp, nhà thầu...);

• Quyết toán thuế, kiểm toán quyết toán dự án đầu tư và làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan chức năng liên quan.