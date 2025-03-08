Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cùng đội nhóm kiểm soát chỉ số chất lượng hạng mục phụ trách của toàn chi nhánh Hà Nội.

Tổng hợp báo cáo tình hình hàng ngày, tuần, tháng cho trưởng phòng và ban giám đốc.

Phân tích số liệu, tìm hiểu nguyên nhân các bưu cục bất thường.

Tham gia các cuộc họp, trao đổi các vấn đề gặp phải trong quá trình giám sát để tìm phương án giải quyết, cải thiện tình hình.

Phối hợp với các thành viên cùng bộ phận, các bộ phận khác và HQ để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nam/ Nữ từ 20 tuổi, Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Sử dụng tốt tin học văn phòng đặc biệt là Excel.

Có kỹ năng quản lý sắp xếp công việc, giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên các ứng viên đã làm ở các công ty Logistic, kho vận, quản lý.

Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 – 10.000.000 (trao đổi thêm khi phỏng vấn)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Lương thưởng tháng 13, Lễ Tết, Sinh nhật….

Tăng lương định kì hàng năm.

Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội

