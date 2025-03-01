Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ASIA GOLDMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng

- Quản lý các chứng từ về chất lượng của sản phẩm nhập khẩu (BILL; INV; CA; CO; PHYTO, FUMI; PACKING LIST...).

- Theo dõi chất lượng lô hàng (ngô hạt, lúa mì, bã nành, DDGS, bã cọ, cám mì...) từ khi nhập khẩu tới khi giao hàng đến nhà máy.

- Thực hiện kiểm tra mẫu hàng hóa định kỳ (Đánh giá cảm quan; Ẩm độ: máy ket, cân sấy ẩm, Dinh dưỡng: máy NIR, Độc tố nấm mốc: Elisa ....).

- Chuẩn bị hồ sơ, duy trì hệ thống ISO 22000:2018 cho công ty.

- Làm việc với các công ty dịch vụ (SGS, UPSCIENCE, CASE; COTECNA, CONTROL UNION, VFTC,...) để đảm bảo kiểm soát chất lượng hàng hóa từ đầu nhập khẩu đến đánh giá chất lượng trong nội địa, xử lý phát sinh đến nhà máy.

- Làm việc với đối tác nhà máy thức ăn chăn nuôi lớn trên cả nước (CP; CJ; DABACO; DE HEUS; NEWHOPE; JAPFA, ...) về các phát sinh trong quá trình mua bán, kiểm tra chất lượng hàng hóa.

- Tổng hợp và làm báo cáo về mặt hàng và đưa ra ý kiến đánh giá chất lượng, đề xuất cho công việc phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành liên quan tới nông nghiệp, hóa học ứng dụng. Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Có đam mê trong việc tìm hiểu các sản phẩm nông nghiệp, các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

- Có kỹ năng thao tác cơ bản phòng LAB.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có khả năng trình bày tốt bài báo cáo, thuyết trình.

- Có tính kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Chủ động, cầu tiến, quyết liệt trong công việc.

- Chịu được áp lực trong công việc.

- Chấp nhận đi công tác dài ngày để đào tạo, thực hiện công việc.

- Kỹ năng ngoại ngữ là một lợi thế.

- Có hiểu biết, kiến thức về ISO 22000:2018 là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ASIA GOLDMAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: 2 tháng. Trong thời gian thử việc được trả lương theo quy định công ty.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7.

- Được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn trưa.

- Được tham gia các hoạt động giải trí và du lịch hàng năm theo kế hoạch của Công ty.

- Chương trình đào tạo dành riêng cho các nhân viên chưa có kinh nghiệm.

- Đội ngũ lao động trẻ, nhiệt huyết, hòa đồng và có chuyên môn cao.

- Mức lương khởi điểm 8 - 12 triệu khi được nhận chính thức.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm hiện hành và chính sách phúc lợi theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

