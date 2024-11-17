Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Villa 43, Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quay video (định dạng dọc Tik Tok), bối cảnh quay đa dạng: studio, ngoài trời, sự kiện,...

Edit video Tik Tok: Yêu cầu kỹ năng edit sáng tạo

Làm việc và phối hợp trực tiếp với biên kịch, diễn viên để ra video hoàn chỉnh.

Chủ động góp ý, bổ sung cảnh quay phù hợp với kịch bản cùng biên kịch.

Thiết kế poster sản phẩm đơn giản

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quay và edit dạng video ngắn (Premier hoặc Capcut) trên các nền tảng TikTok, Youtube từ 1 năm.

Có tư duy edit, dựng video sáng tạo

Có khả năng thiết kế poster đơn giản.

Có tư duy hình ảnh tốt.

Có khả năng làm teamwork.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 -12 triệu/tháng

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, bài bản.

Được đào tạo và năng cấp kỹ năng thường xuyên.

Được cung cấp máy tính cá nhân và thiết bị quay chụp hiện đại phục vụ làm việc

Được làm việc với các brand nội địa hàng đầu Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin