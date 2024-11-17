Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Villa 43, Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quay video (định dạng dọc Tik Tok), bối cảnh quay đa dạng: studio, ngoài trời, sự kiện,...
Edit video Tik Tok: Yêu cầu kỹ năng edit sáng tạo
Làm việc và phối hợp trực tiếp với biên kịch, diễn viên để ra video hoàn chỉnh.
Chủ động góp ý, bổ sung cảnh quay phù hợp với kịch bản cùng biên kịch.
Thiết kế poster sản phẩm đơn giản

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quay và edit dạng video ngắn (Premier hoặc Capcut) trên các nền tảng TikTok, Youtube từ 1 năm.
Có tư duy edit, dựng video sáng tạo
Có khả năng thiết kế poster đơn giản.
Có tư duy hình ảnh tốt.
Có khả năng làm teamwork.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 -12 triệu/tháng
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, bài bản.
Được đào tạo và năng cấp kỹ năng thường xuyên.
Được cung cấp máy tính cá nhân và thiết bị quay chụp hiện đại phục vụ làm việc
Được làm việc với các brand nội địa hàng đầu Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 39NV4A, KĐT The Manor, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

