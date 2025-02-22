Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Chí Trung, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm - Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm về chiếu sáng và IoT bao gồm: PCB, LED driver, Smart driver,...

Lắp ráp sản phẩm mẫu bao gồm LED driver, đèn LED, đánh giá sản phẩm mẫu, đưa ra đề xuất ứng dụng, thiết kế.

Vận hành các thiết bị đo quang điện

(Máy đo cường độ sáng, máy kiểm tra thông số nguồn AC/DC, máy thử khả năng chống sung sét, máy đo dòng rò, ...)

Đo thông số và lập báo cáo các linh kiện điện tử.

Nghiên cứu thiết kế các máy điều khiển tự động hóa.

Làm việc tại: Thôn Chí Trung, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện/điện tử, ưu tiên từ các trường ĐH Bách Khoa, Công nghiệp, HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông, HV Kỹ thuật Quân Sự, ĐH Giao Thông Vận Tải

Có kiến thức về linh kiện điện tử, vi điều khiển, lập trình điều khiển tự động hóa, ...

Có kiến thức về điện tử công suất

Thành thạo phần mềm chuyên dụng như Altium, AutoCAD

Có khả năng tư duy logic, sáng tạo

Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu khó

Có kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo đúng năng lực (12-18tr)

Phụ cấp cơm trưa tại công ty

Được thưởng lễ, tết theo quy định của công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) theo đúng Quy định của Luật Lao động hiện hành

Được quan tâm, chăm lo và hưởng các Chế độ Phúc lợi khác như sinh nhật, kết hôn, thăm nom ốm đau, sinh con, Hiếu/Hỉ, quà tặng cho các con ngày Tết thiếu nhi/Trung Thu/học giỏi/đỗ Đại học..; chăm sóc sức khỏe toàn diện theo định kỳ trong năm.

Được đi du lịch nghỉ mát hàng năm.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo thuê ngoài chuyên sâu nâng cao trình độ và nghiệp vụ chuyên môn.

Được làm việc trong môi trường làm việc sang trọng, chuyên nghiệp, nhân văn, bền vững và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin